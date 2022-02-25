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«Лицедей во главе страны»: почему политическая карьера Зеленского подошла к концу
Политика
«Лицедей во главе страны»: почему политическая карьера Зеленского подошла к концу
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский стал «политическим трупом». Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее лидер страны заявил, что Украина осталась в одиночестве.

«Не обладая никаким управленческим, жизненным опытом, лицедей вдруг встал во главе страны. Это большая трагедия, прежде всего для украинцев», — поделился своим мнением политик.

Геннадий Онищенко также назвал главный непростительный просчет нынешнего президента Украины.

«Все, что там происходит, — полностью его вина. Он привык читать чужие тексты, играть роль. Вместо того чтобы делать все во имя экономики, интересов граждан, он был ведомым кураторами со стороны ЦРУ. Превратить страну в инструмент для достижения чужих узких интересов — преступление», — пояснил собеседник ФАН.

Лицедей в главе страны: Почему Зеленский стал политическим трупом
nnm.me /

В завершение он добавил, что в настоящий момент украинский лидер уже не обладает серьезным политическим весом.

«Сейчас он пытается переложить проблемы на глав других государств: «Я создаю [антироссийскую] коалицию!» Да кто ты такой? Ты уже — политический труп. Есть такое юридическое понятие», — резюмировал свою позицию академик РАН.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил заявление президента Владимира Зеленского, что Украина оказалась в одиночестве. По мнению собеседника издания, Запад указал Киеву на его истинное место.

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украина зеленский онищенко
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