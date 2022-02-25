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Зеленский объяснил военным графиком невозможность выйти на связь с премьером Италии

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 15:16
Политика
Зеленский объяснил военным графиком невозможность выйти на связь с премьером Италии
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не стал проводить переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

Драги сообщил депутатам итальянского парламента, что не смог поговорить с Зеленским по телефону. По словам премьера, звонок был запланирован на 11:30 по московскому времени.

«В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что находится в Киеве. Он уточнил, что решился остаться в правительственном квартале вместе с теми, кто нужен для работы центральной власти. Позже телеканал CNN распространил информацию, что президента перевели в бункер.

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украина зеленский драги
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