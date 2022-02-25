Россияне за сутки сняли рекордные 111 млрд рублей

Москва, 25 февраля. Граждане России по итогам прошедших суток сняли рекордное количество денег за последние два года — 111,3 миллиарда рублей.

Согласно данным Центробанка РФ, спрос физлиц и бизнеса на наличные 24 февраля вырос в 58 раз. Этот показатель оказался максимальным с 27 марта 2020 (тогда было 174,9 миллиарда рублей).

В статистику попали операции получения купюр и банкнот через банк за целый день. В связи с тем, что 23 февраля был выходной, объемы считали за оба дня.

Президент РФ Владимир Путин ранее ответил на просьбу ЛНР и ДНР о помощи специальной военной операцией по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме, и призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов.