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Россияне за сутки сняли рекордные 111 млрд рублей

Экономика
Россияне за сутки сняли рекордные 111 млрд рублей
pixabay.com

Москва, 25 февраля. Граждане России по итогам прошедших суток сняли рекордное количество денег за последние два года — 111,3 миллиарда рублей.

Согласно данным Центробанка РФ, спрос физлиц и бизнеса на наличные 24 февраля вырос в 58 раз. Этот показатель оказался максимальным с 27 марта 2020 (тогда было 174,9 миллиарда рублей).

В статистику попали операции получения купюр и банкнот через банк за целый день. В связи с тем, что 23 февраля был выходной, объемы считали за оба дня.

Президент РФ Владимир Путин ранее ответил на просьбу ЛНР и ДНР о помощи специальной военной операцией по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме, и призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов.

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