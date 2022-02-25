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Злоумышленники обокрали съемочную площадку сериала «Корона» на 200 тысяч долларов

Общество
Злоумышленники обокрали съемочную площадку сериала «Корона» на 200 тысяч долларов
Кадр из сериала «Корона»

Лондон, 25 февраля. Антикварные канделябры, столовое серебро и другой реквизит пропал со съемочной площадки хита Netflix «Корона». Общая сумма ущерба превышает 150 тысяч фунтов стерлингов (более 200 тысяч долларов).

Среди пропавших вещей была дорогая копия яйца Фаберже, которую в 1933 году приобрел король Георг V. Кража произошла 16 февраля, когда съемочная группа работала над пятым сезоном телешоу. Злоумышленники вскрыли три грузовика и унесли с собой все, что было в ящиках.

«Продюсеры сериала тщательно отбирали каждый предмет для съемок. Потерять все это — просто душераздирающе», — сообщил инсайдер The Sun.

Правоохранители расследуют преступление, сообщает сайт «360». Полиция призвала владельцев антикварных магазинов и частных оценщиков внимательно принимать новые товары.

Ранее сообщалось, что Netflix планирует снять фильм по игровой франшизе BioShock. В производстве задействуют компанию Take-Two.

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кража сериал корона
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