Злоумышленники обокрали съемочную площадку сериала «Корона» на 200 тысяч долларов

Лондон, 25 февраля. Антикварные канделябры, столовое серебро и другой реквизит пропал со съемочной площадки хита Netflix «Корона». Общая сумма ущерба превышает 150 тысяч фунтов стерлингов (более 200 тысяч долларов).

Среди пропавших вещей была дорогая копия яйца Фаберже, которую в 1933 году приобрел король Георг V. Кража произошла 16 февраля, когда съемочная группа работала над пятым сезоном телешоу. Злоумышленники вскрыли три грузовика и унесли с собой все, что было в ящиках.

«Продюсеры сериала тщательно отбирали каждый предмет для съемок. Потерять все это — просто душераздирающе», — сообщил инсайдер The Sun.

Правоохранители расследуют преступление, сообщает сайт «360». Полиция призвала владельцев антикварных магазинов и частных оценщиков внимательно принимать новые товары.

Ранее сообщалось, что Netflix планирует снять фильм по игровой франшизе BioShock. В производстве задействуют компанию Take-Two.