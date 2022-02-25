Польский клуб «Зелена-Гура» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ

Зелена Гура, 25 февраля. Польская «Зелена-Гура» приняла решение завершить выступление в Единой лиге ВТБ.

Пресс-служба «Зелена-Гуры» сообщила в Twitter-аккаунте, что клуб, занимавший последнее место в чемпионате Единой лиги ВТБ, покинул ряды участников турнира.

«Мы хотели бы поблагодарить Единую лигу ВТБ за три исключительных года соревнований на высоком уровне. Однако в настоящее время есть вещи поважнее баскетбола», — подчеркнули представители польской команды.

Накануне о выходе из состава участников Единой лиги ВТБ объявил эстонский «Калев». Таким образом, выступление в турнире продолжат десять клубов.