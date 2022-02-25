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Польский клуб «Зелена-Гура» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 15:14
Спорт
Польский клуб «Зелена-Гура» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Зелена Гура, 25 февраля. Польская «Зелена-Гура» приняла решение завершить выступление в Единой лиге ВТБ.

Пресс-служба «Зелена-Гуры» сообщила в Twitter-аккаунте, что клуб, занимавший последнее место в чемпионате Единой лиги ВТБ, покинул ряды участников турнира.

«Мы хотели бы поблагодарить Единую лигу ВТБ за три исключительных года соревнований на высоком уровне. Однако в настоящее время есть вещи поважнее баскетбола», — подчеркнули представители польской команды.

Накануне о выходе из состава участников Единой лиги ВТБ объявил эстонский «Калев». Таким образом, выступление в турнире продолжат десять клубов.

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спорт баскетбол единая лига втб зелена-гура
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