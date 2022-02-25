Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 16:26
16:26
Общество
Старец мольфар Нечай перед смертью предсказал исчезновение Украины с карты мира
16:23
Общество
Сочинские спасатели оказали помощь перевернувшемуся на каяке спортсмену
16:22
Весь мир
Фатхи Башага представит парламенту новое правительство Ливии 28 февраля
16:20
Общество
Технологический институт Чиба установил происхождение «внеземного» кинжала Тутанхамона
16:19
Происшествия
Петербуржец получил условный срок за призыв к насилию над цыганами в социальных сетях
16:17
Весь мир
Правительство Венесуэлы осудило санкции против России
16:08
Общество
Депутат Госдумы Гаврилов призвал западные страны не разрушать межпарламентские связи
16:07
Происшествия
Поход в магазин обернулся для экс-канцлера ФРГ Меркель кражей кошелька
16:07
Экономика
Россиянам объяснили, как новые санкции Запада отразятся на финансовой системе
16:07
Происшествия
Более 100 дел об участии в незаконной акции поступило в суды Петербурга
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на выходные

Экономика
Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на выходные
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Центробанк России решил снизить официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 26–28 февраля.

Курс американской валюты упал на 3,38 рубля относительно предыдущего показателя — до 83,55 рубля. В свою очередь курс евро потерял 4,17 рубля и составил 93,6 рубля.

Российская валюта в ходе биржевых торгов 25 февраля укрепилась почти на 2%. Нацвалюта США торговалась ниже 84 рублей, а европейская денежная единица — на уровне ниже 94 рублей.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее спрогнозировал, что уже в течение недели курс доллара может вернуться к показателям 76 рублей. Главное, чтобы больше поступало тревожной информации по ситуации на Украине, цитирует его «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на выходные
банк россии центробанк доллар рубль евро курс рубля курс доллара курс евро курсы валют официальные курсы
Комментировать