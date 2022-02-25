Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на выходные

Москва, 25 февраля. Центробанк России решил снизить официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 26–28 февраля.

Курс американской валюты упал на 3,38 рубля относительно предыдущего показателя — до 83,55 рубля. В свою очередь курс евро потерял 4,17 рубля и составил 93,6 рубля.

Российская валюта в ходе биржевых торгов 25 февраля укрепилась почти на 2%. Нацвалюта США торговалась ниже 84 рублей, а европейская денежная единица — на уровне ниже 94 рублей.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее спрогнозировал, что уже в течение недели курс доллара может вернуться к показателям 76 рублей. Главное, чтобы больше поступало тревожной информации по ситуации на Украине, цитирует его «ФедералПресс».