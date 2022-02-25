Попавшие под санкции банки РФ прекратят работу с Apple Pay и Google Pay

Москва, 25 февраля. Банковские карты группы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с популярными сервисами Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил Центральный банк России.

Клиенты попавших под санкции банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих ограничительные меры против России.

«Но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — уточняется в сообщении.

Санкции против российских банков были введены западными странами после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ в отношении республик Донбасса президент РФ Владимир Путин подписал 21 февраля.