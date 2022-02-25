Глава Чечни Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

Грозный, 25 февраля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовал извинений перед российским лидером Владимиром Путиным.

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Украины... пока он не стал бывшим… Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», — сказал Кадыров.

25 февраля Зеленский вновь записал видеообращение, в котором попросил о диалоге Россию. Он заявил, что процесс мирных переговоров безусловно начнется. При этом президент Украины потребовал от своих солдат отстаивать территорию страны.