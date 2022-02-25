Истребительный авиаполк ЮВО отработал перехват условного нарушителя границы

Утром 25 февраля пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что более 20 летчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО ЮВО отработали в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства.

Представители военного ведомства уточнили, что российские боевые самолеты отработали задачи одиночно, в составе пар, звеньев и групп.

В частности, экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие выполнили воздушный бой с отработкой элементов завоевания превосходства в воздухе. Кроме того, в составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: «бочку», «горку», «клин», петлю Нестерова.

Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. м. При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты ЮВО провели в воздухе свыше 200 минут.

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На первый взгляд, перед нами вполне рутинное сообщение об очередном этапе плановой боевой подготовки ВСК России. Однако если вспомнить о том, что учения с задействованием Су-27 и Су-30СМ проводились над Ростовской областью (буквально в ближайшей тыловой зоне проводимой Россией военной спецоперации на Украине), то «рутинное мероприятие» начинает выглядеть достаточно необычно. Су-27 — машина одноместная, а Су-30СМ — двухместная. Соответственно, использованная пресс-службой ЮВО формулировка «более 20 летчиков выполнили в небе…» де факто означает более, чем десяток тяжелых российских истребителей, одновременно поднятых в небо и активно маневрирующих позади перешедших в контрнаступление военных формирований ЛДНР.

Честно говоря, больше всего это похоже на стремление командования Вооруженных сил РФ совместить «приятное с полезным», то есть боевую подготовку с внушительной демонстрацией силы, вероятно, адресованной не только Киеву, но и его иностранным «партнерам».

Присутствует в сообщении пресс-службы ЮВО и еще один аспект, на который следует обратить внимание. В разгар боевых действий в Донбассе и на территории Украины ВКС России считают допустимым проводить в непосредственной близости от ТВД крупные воздушные учения. Что это означает?

Во-первых, что задействованного на текущий момент в ходе спецоперации наряда сил и средств ВС РФ с точки зрения российского военного командования более чем достаточно. И привлечения к операции дополнительных резервов не требуется.

Во-вторых, у российского военного командования нет никаких сомнений в том, что спецоперация проводится так, как надо, и закончится она несомненным успехом.