Ученые Миланского университета заявили о способности собак скорбеть по умершим друзьям

Милан, 25 февраля. Домашние собаки тяжело переживают смерть других животных, с которыми они жили в одном доме. Такое заявление сделали ученые из Миланского университета.

Питомцы, как и люди, способны скорбеть по своим умершим друзьям. Исследователи заметили, что собаки отказываются от еды и пытаются получить от своих хозяев больше внимания, говорится в журнале Scientific Reports.

«Это может свидетельствовать о дистрессе», — заявил Федерика Пирроне из Миланского университета.

Примечательно, что собака будет горевать из-за смерти друга даже после непродолжительного совместного проживания. Помочь питомцу пережить утрату может поддержка владельца, которому следует показать животному свою грусть.

Сотрудник УМВД России по Калининградской области ранее сообщил, что в одной из местных квартир собака три дня выла рядом с телом умершего хозяина. Пес привлек внимание соседей, которые вызвали полицию.