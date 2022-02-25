Отказ Запада поддержать Украину станет хорошим уроком для подобных Владимиру Зеленскому «ставленников». Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ФАН военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Никто не собирался подставлять своих солдат под российские ракеты, бомбы. Россия — многонациональная страна. У нас в составе армии не только русские, но и представители Северного Кавказа. На Западе думали, что наша многонациональность — наша слабость. Оказывается — это наша сила», — заявил политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт напомнил, что Владимира Зеленского открыто не поддержали даже политики из его же окружения. Что говорить о лидерах 27 стран, которые не пожелали видеть Украину в составе НАТО? Ни один представитель правящей партии «Слуга народа» не вышел на передовую.

«Это не только операция по принуждению к миру, но и хороший урок для других. Россия может долго смотреть и терпеть, но потом, если вы достанете ее, в один прекрасный день вас слушать не будем», — заявил Александр Перенджиев.

Политолог напомнил, что переговоры, о которых просит Зеленский, возможны только при полном прекращении обстрела Донбасса, отступлении украинских войск от линии огня или же с территории ЛНР и ДНР.

Ранее Перенджиев напомнил о юмористическом прошлом президента Украины. По его мнению, роль Зеленского была предопределена заранее.