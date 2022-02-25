Алена Хмельницкая рассказала об отношениях с Маргаритой Симоньян после развода с Кеосаяном

Москва, 25 февраля. Актриса Алена Хмельницкая рассказала о дружеских отношениях с журналисткой Маргаритой Симоньян, которая стала новой избранницей ее экс-супруга Тиграна Кеосаяна.

Женщины не были знакомы раньше. Их первая встреча состоялась на дне рождения дочери артистки. Казалось, между звездами случится конфликт, но этого не произошло. Журналистка и звезда экрана подружились.

«Никакие мосты мы не налаживали. Все получилось само собой — и я этому рада. Когда людям нечего делить, и ни у кого нет чувства обиды, все складывается хорошо. У меня внутри нет никакой злости. Я не могу ответить, как так получилось. Вернее, могу, но об этом надо книгу писать», — отметила Алена Хмельницкая в разговоре с Passion.

Актриса давно поняла, что не все пары могут прожить вместе долго и счастливо. Приходит время, когда они понимают, что для обоих лучше всего расстаться. Хмельницкая отпустила Кеосаяна. По ее словам, у нее не было мысли как-то изменить ситуацию. К тому же кинодива не собиралась ни с кем соперничать.

После расставания с режиссером Хмельницкая нашла новую любовь. Ее избранником стал бизнесмен Александр Синюшин. Однако звезда не собирается выходить замуж. По ее мнению, брак — это бессмысленность.