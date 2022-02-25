Эстония прекратила вещание пяти российских телеканалов

Таллин, 25 февраля. Эстония вслед за Латвией прекратила вещание ряда российских и одного белорусского телеканалов.

Причиной запрета на трансляцию стало якобы распространение «запрещенной информации». Соответствующее решение вынес департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

«Все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны с пятницы остановить трансляцию следующих телеканалов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International», — заявил глава ведомства Каур Каяк.

Департамент в течение нескольких недель занимается вопросом российских каналов. По словам руководителя технадзора, на принятие такого решения повлияла эскалация конфликта в Донбассе.

Власти Эстонии ранее разрешили украинцам оставаться в стране после истечения срока оснований для пребывания. Также в Эстонию без визы могут приехать граждане Украины, у которых нет биометрического паспорта.

Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой. Он подчеркнул, что Киев своими действиями не оставил Москве иного выбора.