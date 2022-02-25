Телеведущий Маркони рассказал, как сбросил 12 кг на проекте «Танцы со звездами»

Москва, 25 февраля. Российский телеведущий и комик Владимир Маркони стал участником проекта «Танцы со звездами». Старту 13 сезона программы предшествовали длительные репетиции, которые помогли юмористу избавиться от 12 килограммов.

Партнершей Маркони по шоу стала прославленная российская танцовщица, победительница международных турниров Евгения Толстая. В интервью изданию «Собеседник» юморист пошутил, что в вопросе похудения ему помогла «черная магия» напарницы. При этом он уже с серьезным видом добавил, что отказался от многих богатых углеводами продуктов.

«Сейчас я уже не помню, что означают слова «сдоба» и «шоколад». Ну и еще мы репетируем по шесть часов каждый день», — отметил артист.

Новый сезон «Танцев со звездами» стартовал на телеканале «Россия-1» 16 февраля. Согласно правилам проекта, все участники разбиваются на пары, в которых один из партнеров — профессиональный танцор, а другой — представитель российского шоу-бизнеса.

Одним из членов жюри 13 сезона нашумевшего танцевального шоу стал народный артист Николай Цискаридзе. Ранее он раскритиковал выступление актрисы Марины Зудиной. Однако потом бывший премьер балета Большого театра добавил, что ошибки для непрофессионалов — нормальное явление.