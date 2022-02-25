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Киевские храмы открывают подвалы для укрытия граждан в случае опасности

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:59
Общество
Киевские храмы открывают подвалы для укрытия граждан в случае опасности
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 25 февраля. Храмы канонической Украинской православной церкви в Киеве открывают подвалы.

Люди смогут укрываться в подвальных помещениях храмов в случае опасности. Также известно, что украинские власти поручили областным администрациям улучшить работу по эвакуации мирных граждан из мест ведения боевых действий.

Президент республики Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение, а затем подписал указ о создании военных администраций. Российский лидер Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость ЛНР и ДНР, а через двое суток заявил о начале спецоперации в Донбассе.

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