Киевские храмы открывают подвалы для укрытия граждан в случае опасности

Киев, 25 февраля. Храмы канонической Украинской православной церкви в Киеве открывают подвалы.

Люди смогут укрываться в подвальных помещениях храмов в случае опасности. Также известно, что украинские власти поручили областным администрациям улучшить работу по эвакуации мирных граждан из мест ведения боевых действий.

Президент республики Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение, а затем подписал указ о создании военных администраций. Российский лидер Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость ЛНР и ДНР, а через двое суток заявил о начале спецоперации в Донбассе.