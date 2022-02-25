Как в Афганистане отреагировали на спецоперацию России на Украине

Кабул, 25 февраля. Министерство иностранных дел Афганистана, представленное членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), опубликовало официальное заявление касательно военной спецоперации России на Украине.

Руководство талибов подчеркнуло, что внимательно наблюдает за развитием обстановки и призывает стороны конфликта воздержаться от активных боевых действий. По их словам, афганские власти придерживаются нейтральной точки зрения по этому вопросу и считают необходимым решить все противоречия мирным путем. Также движение попросило участников противостояния обеспечить безопасность гражданам Афганистана, находящимся сейчас на территории Украины, в том числе студентам и беженцам.

Примечательно, что позицию, которую займет «Талибан», незадолго до официальной реакции предсказали политологи. По мнению экспертов, стране, в которой едва закончилась двадцатилетняя война, будет лучше отнестись к сложившейся на Украине ситуации беспристрастно, поскольку ей еще предстоит иметь дело как с Западом, так и с Россией, Китаем и Ираном. Последние отказались признать действия Москвы агрессией и ограничились общими призывами к скорейшему урегулированию конфликта.

«Политика правительства должна быть нейтральной, потому что беспристрастный подход станет преимуществом Афганистана. Он должен воздержаться от американской либо российской стороны и следить за соперничеством РФ с США и НАТО», — сказал профессор одного из университетов республики Сейед Масуд.

یک فعال اجتماعی می‌نویسد:

اوکراین چقدر تنهاست!

درست مثل افغانستان و خیلی از کشورهای دیگر

نتیجه اعتماد را دید! pic.twitter.com/cnmEXCpHGE — 8080 (@mehran_60) February 25, 2022

Ряд персоязычных пользователей соцсетей, в число которых входят как жители Афганистана, так и Ирана, выражает мнение, что положение украинских властей и армии стало последствием их доверия к поддержке Запада. Многие комментаторы пишут, что ранее такую ошибку совершил Кабул, который в результате был оставлен бывшими союзниками на милость талибов.

Стоит отметить, что значительная часть граждан Афганистана, говорящих на дари (языке, родственном персидскому), является шиитами, которые раньше подвергались активным преследованиям со стороны талибов-пуштунов. Также многие пользователи скептически отнеслись к призывам новых властей Афганистана о мире, напомнив, что движение несет ответственность за многочисленные жертвы среди населения.

Также ряд СМИ задался вопросом, не отодвинет ли конфликт на Украине афганский кризис на второй план для международного сообщества. Ранее многие страны и организации уделяли первоочередное внимание ситуации вокруг прихода к власти талибов и последовавшему за этим событием острому финансовому и гуманитарному кризису. Теперь же выражаются опасения, что спецоперация РФ по защите Донбасса заставит Запад сосредоточиться на дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.

???? Ukraine's capital is in gridlock after residents try to flee following Russia's 'Military Operation'.



Watch below: pic.twitter.com/d70i4hhibt — LADbible (@ladbible) February 24, 2022

Также ожидается, что новый конфликт в Европе может заметно усложнить положение афганских мигрантов, месяцами проживавших в лагерях для временно перемещенных лиц. Их число уже начали пополнять украинские беженцы, которые массово стремятся покинуть территорию своей страны на фоне быстрого продвижения подразделений ВС России и республик Донбасса. При этом те из граждан Афганистана, которые находятся сейчас в самой Украине, оказались в наиболее затруднительном положении, поскольку вряд ли кто-либо станет теперь заниматься вопросами обеспечения их безопасности.

Российские войска накануне начали проведение специальной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик от агрессии Киева. ВС РФ подавили основную часть ПВО и ВВС Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.