«Почта России» временно прекратила прием денежных переводов на Украину

Москва, 25 февраля. «Почта России» приняла решение временно прекратить прием международных денежных переводов на Украину.

Отправленные после 21 февраля текущего года средства можно вернуть в отделениях на основании чека и паспорта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

«Международные переводы во все другие страны «Почта России» принимает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Почта России» приостановила и прием корреспонденции на Украину. Как отметили представители крупнейшего российского почтового оператора, предпринятые меры носят временный характер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, необходимо прекратить агрессию, направленную на жителей ЛНР и ДНР.