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«Почта России» временно прекратила прием денежных переводов на Украину

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:52
Общество
«Почта России» временно прекратила прием денежных переводов на Украину
Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Москва, 25 февраля. «Почта России» приняла решение временно прекратить прием международных денежных переводов на Украину.

Отправленные после 21 февраля текущего года средства можно вернуть в отделениях на основании чека и паспорта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

«Международные переводы во все другие страны «Почта России» принимает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Почта России» приостановила и прием корреспонденции на Украину. Как отметили представители крупнейшего российского почтового оператора, предпринятые меры носят временный характер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, необходимо прекратить агрессию, направленную на жителей ЛНР и ДНР.

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