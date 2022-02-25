Эрдоган раскритиковал Запад за отсутствие решимости в вопросах Украины

Стамбул, 25 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз и другие западные страны за отсутствие реальных действий в отношении ситуации на Украине. Он выступил с соответствующим заявлением в разговоре с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

«К сожалению, они не заняли серьезной и решительной позиции. Только и делают, что выступают со множеством советов в адрес Украины, но конкретных шагов нет», — сказал турецкий лидер.

При этом он отметил, что соответствующие ситуации варианты дальнейших действий НАТО будут рассматриваться на сегодняшнем саммите Альянса.

Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne Ukrayna tepkisi: Maalesef kararlı bir duruş sergilemedi; nasihatle bir yere varmak mümkün değil



"Temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koyar"#Erdogan #RusyaUkraynaSavası #Avrupa #AB #NATO pic.twitter.com/sDEOyRU83D — Noktatv (@Noktatv24) February 25, 2022

Также Эрдоган рассказал и об эвакуации соотечественников с украинской земли. По его словам, воздушное пространство страны сейчас небезопасно, так что турок будут вывозить домой наземными путями.

Российская операция по обеспечению безопасности Донбасса и демилитаризации Украины стартовала накануне, 24 января. Ранее турецкий лидер отмечал, что ухудшение отношений между Киевом и Москвой никак не отразится на его взаимодействии с обеими сторонами. При этом Анкара отказалась удовлетворить запрос украинского правительства о закрытии проливов своей страны для российских кораблей, поскольку такой шаг нарушает нейтралитет государства и противоречит конвенции Монтре.