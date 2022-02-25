Бойцы ВСУ сбили над Киевом свой собственный Су-27 из-за ошибки украинских систем ПВО

Киев, 25 февраля. Появление факела ночью над Киевом — результат ошибки систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации источника РИА Новости в Министерстве обороны РФ, украинские силовики из-за ошибки систем ПВО сбили собственный истребитель Су-27. Российские войска никаких ракетных ударов по Киеву не наносили, подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что, согласно неподтвержденным данным, ракетным ударам накануне также подверглись два здания в столице Украины — полк связи и генштаб ВСУ.