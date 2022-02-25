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Татьяна Догилева рассказала, как взбунтовалась против свекрови

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:45
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева рассказала, как взбунтовалась против свекрови
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 25 февраля. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Татьяна Догилева объяснила, почему рухнул ее брак с писателем Михаилом Мишиным. По словам актрисы, в этом была виновата свекровь.

Маргарита Мишина безумно любила своего единственного сына. Она была образцовой еврейской мамой и идеальной женой, поделилась Догилева.

«У нас с ней как раз были классические терки, скрытые налетом интеллигентных отношений», — пояснила актриса «МК».

Свекровь считала наследника самым талантливым и ставила его интересы на первое место. Такого же отношения она ждала от своей невестки. Когда Догилева это поняла, то сразу взбунтовалась. Актриса поняла, что не сможет оставаться на вторых ролях в своей семье. В браке с Мишиным она родила дочь Екатерину. Союз Догилевой с писателем распался в 2008 году.

Народная артистка России 27 февраля отметит юбилей, ей исполнится 65 лет. В кинозачетке актрисы более сотни ролей, в том числе в фильмах «Хороший мальчик», «Кто, если не мы», «Не ходите, девки, замуж».

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее молодой супруг остался без работы после завершения спортивной карьеры.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Догилева рассказала, как взбунтовалась против свекрови
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