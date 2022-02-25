Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 16:25
16:23
Общество
Сочинские спасатели оказали помощь перевернувшемуся на каяке спортсмену
16:22
Весь мир
Фатхи Башага представит парламенту новое правительство Ливии 28 февраля
16:20
Общество
Технологический институт Чиба установил происхождение «внеземного» кинжала Тутанхамона
16:19
Происшествия
Петербуржец получил условный срок за призыв к насилию над цыганами в социальных сетях
16:17
Весь мир
Правительство Венесуэлы осудило санкции против России
16:08
Общество
Депутат Госдумы Гаврилов призвал западные страны не разрушать межпарламентские связи
16:07
Происшествия
Поход в магазин обернулся для экс-канцлера ФРГ Меркель кражей кошелька
16:07
Экономика
Россиянам объяснили, как новые санкции Запада отразятся на финансовой системе
16:07
Происшествия
Более 100 дел об участии в незаконной акции поступило в суды Петербурга
16:05
Политика
Лукашенко пообещал Путину создать безопасные условия для переговоров России и Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Происходящее в городах Украины запрещают снимать на видео

Общество
Происходящее в городах Украины запрещают снимать на видео
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Украины рассказали корреспонденту ФАН, что по разным каналам стала распространяться информация о запрете съемок происходящего на улицах, особенно техники украинских военных, которая передвигается по городам.

«На Украине запрещают снимать происходящее, так что с информацией плохо, рисковать никто не хочет. Власти объявляют, что этим вы помогаете «врагу», показывая, где техника и военные», — рассказала ФАН жительница Киева Елена.

Кроме того, все больше распространяются фейки. Накануне многим местным жителям в мессенджер поступила информация, что с 25 февраля за всеми сообщениями и звонками якобы начинает следить система CDMX, поэтому людям нельзя таким способом разглашать конфиденциальную информацию.

Так, житель Одессы показал корреспонденту ФАН сообщение, которое получил накануне поздно вечером.

«Распространяется практически запрет на информацию, но кто это делает — неясно», — говорит он.

Происходящее в городах Украины запрещают снимать на видео
Федеральное агентство новостей / Prt Scr
Как оказалось, данное сообщение приходит людям уже много лет подряд, чтобы обострить конфликты. Впервые подобная рассылка была зафиксирована еще в 2017 году, тогда ФАН рассказывал, что цель вирусного сообщения о якобы «новых правилах коммуникации» — вызвать волнения в обществе.

В нынешних реалиях гражданам Украины довольно сложно среди массы источников определить те, которые будут давать достоверную информацию, поэтому всех призывают перепроверять любые полученные данные (особенно из соцсетей).

Ранее политик, глава объединения профсоюзов «Соцпроф» Сергей Вострецов выразил мнение, что украинским военнослужащим необходимо дать сутки, чтобы сложить оружие и вернуться к семьям, а президент Владимир Зеленский за свои преступные приказы против мирного населения должен быть отдан под суд.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Происходящее в городах Украины запрещают снимать на видео
украина
Комментировать