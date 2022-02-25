Происходящее в городах Украины запрещают снимать на видео

Жители Украины рассказали корреспонденту ФАН, что по разным каналам стала распространяться информация о запрете съемок происходящего на улицах, особенно техники украинских военных, которая передвигается по городам.

«На Украине запрещают снимать происходящее, так что с информацией плохо, рисковать никто не хочет. Власти объявляют, что этим вы помогаете «врагу», показывая, где техника и военные», — рассказала ФАН жительница Киева Елена.

Кроме того, все больше распространяются фейки. Накануне многим местным жителям в мессенджер поступила информация, что с 25 февраля за всеми сообщениями и звонками якобы начинает следить система CDMX, поэтому людям нельзя таким способом разглашать конфиденциальную информацию.

Так, житель Одессы показал корреспонденту ФАН сообщение, которое получил накануне поздно вечером.

«Распространяется практически запрет на информацию, но кто это делает — неясно», — говорит он.

Федеральное агентство новостей / Prt Scr

Как оказалось, данное сообщение приходит людям уже много лет подряд, чтобы обострить конфликты. Впервые подобная рассылка была зафиксирована еще в 2017 году, тогда ФАН рассказывал , что цель вирусного сообщения о якобы «новых правилах коммуникации» — вызвать волнения в обществе.

В нынешних реалиях гражданам Украины довольно сложно среди массы источников определить те, которые будут давать достоверную информацию, поэтому всех призывают перепроверять любые полученные данные (особенно из соцсетей).

Ранее политик, глава объединения профсоюзов «Соцпроф» Сергей Вострецов выразил мнение, что украинским военнослужащим необходимо дать сутки, чтобы сложить оружие и вернуться к семьям, а президент Владимир Зеленский за свои преступные приказы против мирного населения должен быть отдан под суд.