Некоторые коронавирусные ограничения отменили в Марий Эл

Йошкар-Ола, 25 февраля. На территории Марий Эл был отменен ряд ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Указом регионального правительства сняты ограничения по режиму работы предприятий общественного питания, возобновлена деятельность точек общепита в торговых и торгово-развлекательных комплексах, сообщает издание «МедиаПоток».

Также возобновляется работа бесплатных публичных точек доступа в сеть Интернет для посетителей предприятий общественного питания. Кроме того, в образовательных организациях всех форм собственности возобновляется очная реализация дополнительных образовательных программ для детей до восемнадцати лет.

Ранее ФАН рассказывал об отмене в Москве ряда ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Это связано с тем, что в столице наблюдается устойчивое снижение новых случаев COVID-19.