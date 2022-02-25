Лавров призвал журналиста NBC ознакомиться с обращением Путина к россиянам

Москва, 25 февраля. Россия не намерена оккупировать Украину, а цель ее спецоперации объявлена открыта. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Сергей Лавров.

Так российский дипломат ответил на вопрос журналиста NBC о действиях РФ на Украине. Лавров одним языковым вопросом поставил на место иностранного корреспондента.

«Вот вы мне скажите – если бы в Ирландии вдруг запретили английский язык, как бы к этому отнеслась Великобритания? Или в Бельгии запретили бы французский язык?» — поинтересовался министр.

Лавров выразил сомнения, что подобная инициатива могла бы продержаться длительное время. По его словам, западные политики воспринимают реальность с точки зрения своих эгоистических интересов.

Глава МИД России раскритиковал двойные стандарты Запада, которые применяются в отношении Украины. Ущемляются права миллионов граждан, но Европа и США акцентируют внимание на «демократическом» характере киевского режима, который этим занимается, добавил он.

«Поэтому читайте Путина, читайте его обращение. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто – демилитаризация и денацификация», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал происходящее на Украине вынужденной мерой. Киев не оставил Москве другого выбора, сказал глава государства.