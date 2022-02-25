Болсонару напомнил вице-президенту Моурану, кто президент Бразилии

Бразилиа, 25 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг заявления своего заместителя Амилтона Моурана, который осудил Россию «за вторжение на Украину». Об этом глава государства сообщил в ходе прямого эфира на Facebook.

Ранее вице-президент Моурау заявил, что Бразилия выступает против действий России и настаивает на дипломатическом разрешении ситуации.

В ответ Болсонару выступил в прямом эфире перед своими сторонниками, где отметил, что только президент может говорить о конфликте между Россией и Украиной. Он добавил, что это не входит в полномочия Моурана.

«Для прояснения ситуации: статья 84 гласит, что это функция президента — говорить на данные темы. Президента зовут Жаир Мессиас Болсонару и точка. Со всем уважением к человеку, который сделал те заявления, он говорит о том, чего не должен касаться. Это входит не в его полномочия, а в мои», — заявил глава государства.

Болсонару подчеркнул, что сделает официальное заявление после того, как выслушает министров иностранных дел и обороны. При этом он отметил, что стремится к миру между странами.

«Мы за мир, мы хотим мира. Я отправился в Россию с миром. Мы провели плодотворную встречу с Владимиром Путиным. Нам удалось достичь соглашения по поводу поставок удобрений в Бразилию», — отметил президент.

Федеральное агентство новостей /

Республиканская партия, которая находится в противостоянии с Болсонару, объявила о выдвижении кандидатуры Моурана на пост сенатора южного штата Риу-Гранди-ду-Сул. Утром 24 февраля вице-президента спросили о его мнении насчет ситуации на Украине.

«Бразилия не занимает нейтральную позицию. Она дала ясно понять, что уважает суверенитет Украины. Поэтому Бразилия не согласна с вторжением на украинскую территорию», — заявил Амилтон Моуран.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины — только ее демилитаризация и денацификация. Правительство РФ подчеркнуло, что российская сторона не наносит никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, а только по военной инфраструктуре. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.