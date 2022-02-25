Зеленский инициировал переговоры с Путиным в новом видеообращении

Киев, 25 февраля. Лидер Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Глава государства инициировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский не в первый раз сообщает о готовности Киева к контактам по ситуации на востоке Украины. Теперь он обратился лично к главе российского государства.

Ранее Зеленский подчеркнул, что готов обсудить с властями России нейтральный статус Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва относится к этим словам как к положительному сигналу.