Президент РФ Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по телефону

Москва, 25 февраля. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщают представители СМИ.

По информации журналистов, в пятницу, 25 февраля, лидеры России и КНР Путин и Си Цзиньпин переговорили по телефону. О подробностях разговора пока не сообщается, передает РИА Новости.

Ранее представители МИД Китая отреагировали на массовую реализацию санкций против России со стороны западных государств на фоне признания суверенитета ЛДНР и ведения спецоперации в Донбассе. Китайское дипведомство подчеркнуло, что Пекин не поддерживает односторонние ограничения в отношении РФ и считает их незаконными.