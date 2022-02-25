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Спецкор Сладков в Донбассе

Президент РФ Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по телефону

Политика
Президент РФ Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по телефону
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 25 февраля. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщают представители СМИ.

По информации журналистов, в пятницу, 25 февраля, лидеры России и КНР Путин и Си Цзиньпин переговорили по телефону. О подробностях разговора пока не сообщается, передает РИА Новости.

Ранее представители МИД Китая отреагировали на массовую реализацию санкций против России со стороны западных государств на фоне признания суверенитета ЛДНР и ведения спецоперации в Донбассе. Китайское дипведомство подчеркнуло, что Пекин не поддерживает односторонние ограничения в отношении РФ и считает их незаконными.

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путин кнр цзиньпин
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