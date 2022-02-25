Украинский депутат Илья Кива призвал начать диалог для прекращения «уже проигранной» войны

Киев, 25 февраля. Депутат Верховной рады Илья Кива предложил создать переговорную группу для прекращения войны на Украине, которую считает «уже проигранной».

Украинский парламентарий призвал начать диалог для прекращения вооруженного конфликта, передает РИА Новости.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту республик Донбасса. Об этом Москву попросили лидеры Донецкой и Луганской народных республик, территории которых вот уже несколько лет находятся под обстрелами со стороны украинских силовиков.

Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, а Минобороны РФ подчеркнуло, что никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносится.