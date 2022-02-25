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В Самарской области вырастут штрафы за нелегальную торговлю
Экономика
В Самарской области вырастут штрафы за нелегальную торговлю
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Самара, 25 февраля. Гордума Самары инициировала внесение поправок в региональный закон об административной ответственности за несанкционированную торговлю.

В регионе отметили, что действующие сейчас меры не позволяют добиться снижения количества совершаемых правонарушений в торговой сфере. Поэтому предлагается убрать из закона неэффективную санкцию в виде предупреждения и установить фиксированные штрафы, лишив их нижних пределов, сообщает «Волга Ньюс».

Уточняется, что за осуществление розничной торговли вне утвержденных мест штраф для физлиц составит 4,5 тысячи рублей (сейчас от 1,5 до 4,5 тысячи), для должностных лиц — 15 тысяч рублей (сейчас от 7,5 до 15 тысяч), для юрлиц — 22,5 тысячи рублей (сейчас от 7,5 до 22,5 тысячи).

Организаторов нелегальной торговли ждет штраф в 4,5-5 тысяч рублей (для физлиц, раньше от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц штраф составит 45 тысяч рублей (раньше от 15 до 45 тысяч), юрлицо рискует заплатить 75 тысяч рублей (раньше от 45 до 75 тысяч).

Ранее ФАН сообщал о решении властей Самарской области с 1 марта 2022 года скорректировать тарифы на проезд в скоростных электропоездах «Ласточка», которые ходят из областного центра до Тольятти, Жигулевска и Сызрани. Новый предельный тариф по территории Самары составит 40 рублей, за следующие 10 км нужно будет заплатить еще 21 рубль, затем по 2,1 рубля за каждый километр пути.

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Все новости / Экономика / В Самарской области вырастут штрафы за нелегальную торговлю
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