Каждый из нас знает, что такое потеря близкого человека. Но одному богу известно, что чувствует мать, потеряв родное дитя. Военные действия в Донбассе велись на протяжении восьми лет. Восемь лет кровопролитной бойни, в которой еженедельно гибли не только солдаты, но и мирные жители, в том числе маленькие дети. Их лишили будущего.

Но почему-то раньше этого словно не замечали или старались закрыть на бесчинства украинской власти глаза. ФАН решил напомнить, почему Россия решила прекратить войну в Донбассе.

«Если бы западные СМИ хотя бы частично показывали то, что происходило все эти восемь лет — про аллею ангелов в Донбассе, про растерзанных и убитых женщин и детей, все ежедневные бомбежки, то у западного сообщества не возникало бы вопросов «Что происходит?» Был бы вопрос: «Почему Россия этого (речь о спецоперации. — Прим. ФАН) еще не сделала?» Им просто невыгодно показывать и подсвечивать, что их сателлиты, их шестерки в лице Украины и [ее президента Владимира] Зеленского такие ужасы вытворяют», — убежден политолог Иван Аркатов.

Новостное агентство «Харьков». / Георгий Медведев

Сонечка (4 года) и Даня (9 лет), Горловка

Ноябрь 2014 года — период первого Минского соглашения. Олег и Татьяна Булаевы вместе с сыном Данилом и дочкой Соней вернулись в Горловку. Из-за летних обстрелов семье пришлось отправиться на море, но время близилось к началу учебного года. Даня не мог пропустить школу.

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В тот роковой вечер семья ждала в гости деда. Глава семейства приготовил ужин. Долгожданный гость задерживался на даче. Из-за начавшегося обстрела дедушке пришлось остаться дома.

Когда ему удалось выйти на улицу и он пришел к родным — увидел страшную картину. На месте дома, где проживала семья, не было ничего — лишь чернота.

Маленький Данил вместе с папой погибли сразу. Соню долго не могли найти. Даже появилась надежда, что девочка могла остаться в этот вечер у деда, но чуда не случилось. Бездыханное тело ребенка обнаружили под обломками здания.

Мать осталась жива. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось. Через несколько дней ее похоронили вместе с мужем и детьми.

Кира Жук (10 месяцев), Горловка

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Это печально известная история получила название «Горловская мадонна». Молодая мама Кристина Жук, ей было всего 20 лет, гуляла с 10-месячной дочкой в парке. Семья готовилась к отъезду из города. Поезда не ходили — оставалось найти машину, чтобы покинуть опасную территорию. Радости не было предела, когда нашелся человек, который мог помочь покинуть опасную территорию. Выезд назначили на следующее утро.

Бабушка маленькой Киры смотрела в окно, как ее дочь гуляет с внучкой. Кристина радостно восклицала. В этот момент начался обстрел.

В парке в это же время гуляла молодая пара Юля и Дима. Молодой человек собирался на следующий день уехать в Одессу. Юлю ранило, но она оставалась в сознании — она видела еще живую Кристину, которая шепотом звала 10-месячную дочь.

Позже Юля узнала, что Кристина, Кира и Дима мертвы.

Карина Белоног (9 лет), Горловка

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Четвероклассницу Карину Белоног называли милым, позитивным и добрым ребенком. Ее любили в школе, она увлекалась танцами.

В тот год военная зима была бесснежной. Девочка вместе с мамой Яной возвращались на велосипеде из школы домой. Снаряд упал рядом с ними, когда они подъезжали к подъезду.

Раны девятилетней Карины оказались несовместимы с жизнью — она скончалась, не выходя из наркоза. Мать девочки, получившая осколок в голову, осталась жива.

Соня Мартынюк (4 года), Кировское

Для своей безопасности семья Сони давно перебралась жить в подвал. Летом 2014-го года в Донбассе так жили целые кварталы и небольшие населенные пункты.

24 августа Украина отмечала День независимости. Мать девочки и ее бабушка решили, что хотя бы в этот день обстрелы прекратятся, и вернулись в квартиру. И все будто вернулось на круги своя: мама готовит обед, маленькая Соня смотрит мультики.

Потом бабушка девочки будет вспоминать, как Соня любила надевать мамины наряды. В тот день в маминой тунике девочка радостно выскочила во двор. Внезапный обстрел. Бабушка выскочила за ребенком на улицу, взяла Соню на руки… Второй взрыв.

В тот день в реанимации оказались несколько детей. Соня умерла через несколько суток. Ее похоронили с любимой куклой.

Кирилл (2 года), Даша (8 лет), Настя (13 лет) Коноплевы, Горловка

Это был день, когда политики в Минске подписали соглашение о прекращении огня, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе — 12 февраля 2015 года. Но почему-то обстрел Горловки продолжался.

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Чтобы уберечь детей от огня, родители спрятали их в ванной, а сами остались в комнате. Они думали, что так спасут самое дороге. Мама ребятишек готовила их ко сну — как раз пошла за пижамой Кириллу.

Именно в этот момент прогремел взрыв. Останки сына она обнаружила на пороге ванной комнаты.

13-летняя Настя в своем сочинении как-то написала о доме, где живет, о красивых деревьях и цветах, о детской площадке. Она мечтала, чтобы война окончилась, а ее улица не пострадала.

Андрей Заплава (9 лет), Горловка

Маленький Андрей мечтал стать летчиком. Любил собирать конструктор. Хотел увидеть самолет, стоящий на постаменте в городе Славянске, где училась его мама. Он очень любил свою кошку.

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14 февраля около дома, где он жил, начался обстрел. Стены содрогались от взрывов.

Бабушка Андрея приняла решение идти в бомбоубежище — стали собираться. Мама мальчика одевала его младшую сестренку Машу. А будущий летчик, как положено настоящему мужчине, оделся сам.

От бомбоубежища семью отделяла небольшая лесопосадка. До укрытия оставалось совсем чуть-чуть. У маленькой Маши замерзли ручки, чтобы надеть рукавички, мама присела к дочке. Раздался взрыв. Вместе с ребенком женщину отбросило к дороге.

Открыв глаза, мать увидела рядом лежащих сына и его бабушку. Андрей был еще жив. Он смотрел на мать широко открытыми глазами, а виске торчал осколок.

Скорая долго не могла приехать на помощь мальчику, обстрел продолжался. Андрей скончался на руках у матери, так и не став летчиком. Бабушка мальчика скончалась на месте. Снарядом ей оторвало голову.

Настя Подлипская (11 месяцев), Горловка

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Эта история случилась 8 августа 2014 года. Из-за обстрелов семья Подлипских приняла решение скрыться на даче, где был надежный подвал, обустроенный под бомбоубежище. Мама Насти и ее бабушка отправились в укрытие. Казалось, что теперь им ничего не угрожает.

Бабушка ушла на работу, мама Насти готовила, малышка играла рядом. Снаряд взорвался в паре метров от них — они погибли на месте. Всего день Настя не дожила до своего дня рождения — ей исполнился бы один год.

Влад Кравченко (18 лет), Донецк

18-летний студент Влад Кравченко подрабатывал на автопарковке около Донецкого вокзала. В первый день обстрела здания, 26 мая 2014 года, его подруга Катя, словно предчувствуя беду, просила парня вернуться домой. Но Владу не было страшно — он решил остаться.

Но позже молодой не выдержал слез девушки — Катя взмолилась, чтобы тот пошел домой. Они бегом направились к зданию железнодорожного вокзала.

Девушка так никогда и не узнает, зачем Влад решил выйти. Рядом с Катей лопнуло стекло, она была уверенна, что Влад к ней подбежит. Но через секунды парень уже лежал на асфальте. Девушке так и не разрешили подойти к телу парня. Его увезли на скорой. В морг.

Ваня Нестерук (4 года), Тельманово

Prt Scr vk.com / Типичная_Горловка

4 июня 2015 года — уже были подписаны вторые Минские соглашения. Выдался солнечный день. Мама Вани с маленькой дочкой сидели на детской площадке, сын в это время играл в песочнице рядом.

Внезапный обстрел из «Града». Снаряды приземлились где-то очень близко. Дети успели разбежаться, а маленького Ваню задел осколок, он пробил мальчику легкое и застрял в позвоночнике. Его отчим потом передаст последние слова Вани:

«Я еще чуть-чуть полежу, а потом пойдем домой».

Лиза Сербиненко (15 лет), Снежное

Папа Лизы и ее брата Толи решил вывезти детей к бабушке, считая, что так будет безопаснее. Он заранее поинтересовался на украинском блокпосту, сможет ли он вместе с детьми спокойно выехать. Обстрелов не будет до 14:30, заявили военные.

12 июня 2014 года мужчина взял детей и поехал в южном направлении. В 13:30 близ Саур-могилы началась настоящая бойня. В этот момент Лиза говорила по телефону со своей одноклассницей.

«Слышишь выстрелы?» — спросила подругу девочка.

И связь прервалась.

Prt Scr vk.com / НОВОРОССИЯ сборник стихов о войне

Граната ВСУ попала прямо в машину, погибли все, кроме Толи. Одноклассница Лизы позвонила маме девочки и рассказала тревожную историю. Сколько бы ни дозванивалась женщина до родных — трубки не брали.

Позже телефон Толика включился. Его сестра и отец погибли на месте. Толя получил многочисленные раны от осколков. Пока он ждал мать, к нему подошел украинский военный, который и бросил гранату в их машину, и приставил к голове парня автомат. Как говорил сам молодой человек, его хотели убрать как свидетеля. Спасло только одно — все уже знала мать.

Вертолетом Толю отправили в Днепропетровск, там успешно прооперировали. Даже предложили остаться в городе. Вот только принять приглашение от убийц своей семьи он не смог.

История Толи, Насти Подлипской, Вани Нестерук и других — далеко не единственные. Их можно продолжать и продолжать. За восемь лет войны их накопилось на несколько томов. Никто не спорит, что война — это страшно. Вот только не всегда выражение «все средства хороши» подходит даже к войне.

Тем временем эвакуированные из-за обострения обстановки на Донбассе дети Донецкой и Луганской народных республик приступили к занятиям в школе Новочеркасска. Ребята из ДНР и ЛНР в Новочеркасске учатся в обычных классах вместе с российскими школьниками.