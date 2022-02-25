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ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Донецке с помощью ракеты «Точка-У»

Армия
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Донецке с помощью ракеты «Точка-У»
telegraf.com.ua

Донецк, 25 февраля. Нефтебаза в Кировском районе Донецка подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что при обстреле украинские военные использовали ракету «Точка-У». Огонь намеренно велся по району, в котором расположена нефтебаза.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, используя артиллерийские орудия. Один из снарядов попал в нефтебазу, в результате чего на объекте произошел взрыв.

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