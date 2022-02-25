Зеленский пожаловался на медленную помощь со стороны Европы

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европы очень медленно помогают республике.

Глава государства записал очередное видеообращение, в ходе которого подверг Европу критике. Украинский лидер подчеркнул, что ЕС очень медленно помогает его стране.

Жители Украины в свою очередь активно переписываются в соцсетях, обсуждая происходящее в стране. Граждане пишут, что Запад показал свое истинное лицо по отношению к их государству. Люди пишут, что воевать за современную Украину стыдно, поэтому мало кто хочет брать в руки оружие и рисковать своей жизнью.