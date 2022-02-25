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Зеленский пожаловался на медленную помощь со стороны Европы

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:33
Общество
Зеленский пожаловался на медленную помощь со стороны Европы
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европы очень медленно помогают республике.

Глава государства записал очередное видеообращение, в ходе которого подверг Европу критике. Украинский лидер подчеркнул, что ЕС очень медленно помогает его стране.

Жители Украины в свою очередь активно переписываются в соцсетях, обсуждая происходящее в стране. Граждане пишут, что Запад показал свое истинное лицо по отношению к их государству. Люди пишут, что воевать за современную Украину стыдно, поэтому мало кто хочет брать в руки оружие и рисковать своей жизнью.

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