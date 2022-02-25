Ким Кардашьян просит суд незамедлительно развести ее с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 25 февраля. Американская звезда реалити-шоу, предприниматель и модель Ким Кардашьян обратилась в суд с требованием немедленно развести ее с рэпером Канье Уэстом. Знаменитость вывели из себя недостоверные высказывания музыканта об их семейной жизни.

Информация о расставании американских звезд появилась в прессе примерно год назад, однако официально они не развелись до сих пор. Кардашьян просила супруга не делать трудности в их отношениях достоянием общественности, однако исполнитель проигнорировал призывы матери своих детей. Уэст делился подробностями происходящего с поклонниками, публикуя посты в соцсетях.

«Канье наговорил много недостоверного о наших отношениях и родительстве, что вызвало большой стресс. Я бы хотела, чтобы наш брак удался, но поняла, что спасти его не удастся. Канье со мной не согласен, но, кажется, он понял, что я хочу развестись, даже если он не хочет», — цитирует знаменитость издание TMZ.

Канье Уэст вскоре после разрыва с женой начал налаживать личную жизнь с другими представительницами прекрасного пола. Сначала его избранницей стала молодая модель Винитрия, а затем актриса Джулия Фокс, с которой он расстался спустя месяц отношений.