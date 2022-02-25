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Полковник Андреев: ВС РФ могут завершить спецоперацию на Украине уже в ближайшие дни

Армия
Полковник Андреев: ВС РФ могут завершить спецоперацию на Украине уже в ближайшие дни
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 25 февраля. Российский лидер Владимир Путин поступил правильно, приняв решение провести спецоперацию ВС РФ на территории Украины, заявил полковник МВД запаса Виктор Андреев.

В интервью изданию «Народные Новости» он назвал правильным шагом проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Ветеран напомнил, что киевская власть и украинский народ для России — не одно и то же. По его словам, Москва должна была принять меры, чтобы остановить агрессию ВСУ.

«Руководство Украины этого не понимает. Народ этой страны совсем иной. Мы их любим, ценим и уважаем. Но националистическое руководство. Нужно не забывать, что к тому, что произошло, Киев толкал Запад, который ненавидит Россию», — говорит ветеран.

В первые же часы после начала операции по демилитаризации Украины были подавлены все средства ПВО, а также уничтожены многие объекты военной инфраструктуры. По словам Андреева, российские подразделения оперативно вывели из строя все системы, которые могли нанести серьезный ущерб мирным гражданам. Полковник предположил, что ВС РФ могут завершить спецоперацию на Украине уже в ближайшие дни.

«Буквально три–четыре дня и все мероприятия военного характера будут закончены. Мы должны понимать, что сейчас война ведется по-другому. Это не стрельба из автоматов и пистолетов. Есть высокоточное оружие, которые мы успешно применяем», — объяснил он.

Андреев отметил, что Киев фактически не оставил Москве выбора. Восемь лет российская сторона уговаривала украинские власти сесть за стол переговоров. Однако менялись президенты, а ситуация в Донбассе оставалась прежней.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 11 военных аэродромов на Украине выведены из строя. Эксперты говорят, что спецоперация ВС РФ не будет длительной, передает «Царьград».

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