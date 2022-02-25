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Крымский блогер заявила, что Киев пытался втянуть ее в информационную войну против России

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:22
Общество
Крымский блогер заявила, что Киев пытался втянуть ее в информационную войну против России
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 25 февраля. Блогер-миллионник из Крыма Александра Хадж заявила, что инфлюенсерам поступают заявки разместить в соцсетях пост против спецоперации России на Украине. За такую услугу Киев предлагает заплатить 50 тысяч рублей.

Хадж занимается популяризацией Крыма, его достопримечательностей и рекреационных возможностей, у нее активная аудитория в соцсетях. Блогер отказывается манипулировать общественным мнением и не хочет быть частью информационной войны.

«Людям предлагают за деньги продать свое мнение. Многие коллеги откровенно посылают, ну а некоторые соглашаются. Мне тоже предлагали, но я категорически против этого. Я стараюсь не вмешивать свой блог в политику, не нагнетать», — поделилась крымчанка.

В Мининформ Крыма пояснили, что Киев использует все доступные средства для формирования негативного отношения к проводимой Россией спецоперации в Донбассе. Предложения поддержать акции протестов «вбрасывают» в закрытые чаты звезд Интернета.

«Кто является щедрым спонсором этого проявления «независимой гражданской позиции» предстоит выяснить правоохранительным органам», — добавили в крымском ведомстве.

Крымский блогер заявила, что Киев пытался втянуть ее в информационную войну против России
Prt Scr instagram.com / @artzacepka

Ранее стендапер Стас Старовойтов осудил российских артистов, которые выступили в поддержку киевского режима. По его словам, звезды готовы пресмыкаться перед СБУ ради концертов на Украине.

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