Крымский блогер заявила, что Киев пытался втянуть ее в информационную войну против России

Симферополь, 25 февраля. Блогер-миллионник из Крыма Александра Хадж заявила, что инфлюенсерам поступают заявки разместить в соцсетях пост против спецоперации России на Украине. За такую услугу Киев предлагает заплатить 50 тысяч рублей.
Хадж занимается популяризацией Крыма, его достопримечательностей и рекреационных возможностей, у нее активная аудитория в соцсетях. Блогер отказывается манипулировать общественным мнением и не хочет быть частью информационной войны.
«Людям предлагают за деньги продать свое мнение. Многие коллеги откровенно посылают, ну а некоторые соглашаются. Мне тоже предлагали, но я категорически против этого. Я стараюсь не вмешивать свой блог в политику, не нагнетать», — поделилась крымчанка.
В Мининформ Крыма пояснили, что Киев использует все доступные средства для формирования негативного отношения к проводимой Россией спецоперации в Донбассе. Предложения поддержать акции протестов «вбрасывают» в закрытые чаты звезд Интернета.
«Кто является щедрым спонсором этого проявления «независимой гражданской позиции» предстоит выяснить правоохранительным органам», — добавили в крымском ведомстве.
Ранее стендапер Стас Старовойтов осудил российских артистов, которые выступили в поддержку киевского режима. По его словам, звезды готовы пресмыкаться перед СБУ ради концертов на Украине.