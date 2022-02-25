Московский «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы

Ньон, 25 февраля. Московский «Спартак» в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сыграет с «Лейпцигом». Красно-белые встретятся с клубом своего экс-наставника Доменико Тедеско.

Первый матч между «Спартаком» и «Лейпцигом» пройдет 10 марта в Германии. Ответная встреча запланирована на 17 марта. На данный момент нет решения, где красно-белые сыграют против команды Доменико Тедеско.

Ранее стало известно, что «Спартак» будет вынужден сыграть домашний матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА на нейтральном поле. Данную информацию подтвердили в пресс-службе УЕФА.