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Московский «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:23
Спорт
Московский «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы
Global Look Press  /  Alessandro Garofalo

Ньон, 25 февраля. Московский «Спартак» в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сыграет с «Лейпцигом». Красно-белые встретятся с клубом своего экс-наставника Доменико Тедеско.

Первый матч между «Спартаком» и «Лейпцигом» пройдет 10 марта в Германии. Ответная встреча запланирована на 17 марта. На данный момент нет решения, где красно-белые сыграют против команды Доменико Тедеско.

Ранее стало известно, что «Спартак» будет вынужден сыграть домашний матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА на нейтральном поле. Данную информацию подтвердили в пресс-службе УЕФА.

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