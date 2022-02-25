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Спецкор Сладков в Донбассе

«Крутая оборона»: почему нацбатальоны Украины боятся плена, а их «хозяева» раскрытия секретов
Политика
«Крутая оборона»: почему нацбатальоны Украины боятся плена, а их «хозяева» раскрытия секретов
Федеральное агентство новостей  / 

Упорное сопротивление добробатов вооруженным силам ДНР и ЛНР, а также их нежелание сдать оружие, объясняется просто. По мнению специального корреспондента ФАН Александра Сладкова, который сейчас находится в горячей точке, националистам просто некуда отступать. 

«Сергей Лавров сказал о том, что Украина будет денационализирована, то есть националисты будут отодвинуты от власти. Именно поэтому, на мой взгляд националистические батальоны так круто обороняются. Им же деваться некуда, это же СС нынешнего украинского майдановского режима. Во-первых, они осознают свое незавидное будущее при сдаче в плен», — сказал он.

Но не так страшен плен, как его последствия. По убеждению Сладкова, есть принципиальная разница между солдатами ВСУ и бойцами националистических батальонов. Если одни подчиняются приказам, то вторые отрабатывают свои гонорары. Многие и на Западе, и среди украинских элит не хотят, чтобы националисты открыли некоторые секреты относительно источников финансирования и тех людей, от которых они получали указания.

«Это вам не солдаты ВСУ, офицеры или генералы. Во-вторых, не стоит забывать вопрос финансирования. Когда они начнут говорить, то народ поймет, откуда у них деньги и хорошая экипировка. Скорее всего внешний фактор, то есть западный финансовый вектор, играет в нынешней ситуации серьезную роль. Вот и не хотят они сдаваться и раскрывать секреты. При этом многие на Западе и в Киеве тоже не хотят, чтобы эти секреты всплыли потом в международном суде в Гааге или даже у нас, в российском», — уверен спецкорреспондент.

На данный момент, как передает спецкорреспондент ФАН, подразделения ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на ВСУ при огневой поддержке ВС РФ. Донецкое ополчение движется на волновахском направлении, луганское — успешно продвинулось на 9 км вглубь в районе поселка Степовое.

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