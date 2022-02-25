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British Airways и Virgin Atlantic перестали использовать воздушное пространство России

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:19
Общество
British Airways и Virgin Atlantic перестали использовать воздушное пространство России
pxhere.com

Москва, 25 февраля. Несколько британских авиакомпаний перестали использовать воздушное пространство Российской Федерации.

Речь идет о компаниях British Airways и Virgin Atlantic. Отмечается, что российская сторона ограничила использование своего воздушного пространства для британских самолетов. Это стало ответной мерой на санкции Великобритании, касающиеся «Аэрофлота».

Авиавласти Великобритании ранее получили уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении. Об этом рассказали в Росавиации.

Санкции со стороны Евросоюза были введены против России на фоне эскалации конфликта в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию в ЛДНР вынужденной мерой, поскольку Киев не оставил Москве иного выбора.

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