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CNN: Владимира Зеленского вывезли в бункер на фоне приближения войск ВС РФ к Киеву

Политика
CNN: Владимира Зеленского вывезли в бункер на фоне приближения войск ВС РФ к Киеву
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 25 февраля. Президента Украины Владимира Зеленского вывезли в бункер. Такой информацией поделились журналисты CNN.

Точное местонахождение Зеленского сейчас неизвестно. Официальные лица Украины пока не подтвердили сведения журналистов CNN.

Ранее итальянский премьер-министр Марио Драги сообщил, что не смог дозвониться до президента Украины. Стороны планировали переговорить в 11:30 по московскому времени. Однако глава государства был недоступен, уточнил Драги.

Спустя время в Сети появились сведения о вылете неизвестного самолета из киевского аэропорта Жуляны. О пассажирах на борту ничего неизвестно.

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