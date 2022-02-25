«Йокерит» не примет участия в розыгрыше Кубка Гагарина 2021/2022

Хельсинки, 25 февраля. Финский хоккейный клуб «Йокерит» уведомил руководство Континентальной хоккейной лиги, что не примет участия в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина сезона 2021/2022.

Эту информацию подтвердила пресс-служба одного из самых титулованных клубов Финляндии утром 25 февраля. Генеральный менеджер «Йокерита» Ярри Курри прокомментировал выход «джокеров» из состава команд-участниц розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я определился со своей позицией касательно выступления «Йокерита» в плей-офф КХЛ еще в четверг утром. Однако, в соответствии с регламентом лиги, я должен был провести переговоры с Алексеем Морозовым. Все наши мысли сейчас с жителями Украины», — цитирует специалиста официальный сайт финского клуба

Руководитель КХЛ Алексей Морозов сообщил журналистам, что в ближайшее время случится перепосев пар Западной конференции. Скорее всего, СКА сыграет в первом раунде Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо», а московский «Спартак», который должен был провести серию с «Йокеритом», сразится с минским «Динамо».

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