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«Йокерит» не примет участия в розыгрыше Кубка Гагарина 2021/2022

Спорт
«Йокерит» не примет участия в розыгрыше Кубка Гагарина 2021/2022
vk.com  /  Хоккейный клуб СКА

Хельсинки, 25 февраля. Финский хоккейный клуб «Йокерит» уведомил руководство Континентальной хоккейной лиги, что не примет участия в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина сезона 2021/2022.

Эту информацию подтвердила пресс-служба одного из самых титулованных клубов Финляндии утром 25 февраля. Генеральный менеджер «Йокерита» Ярри Курри прокомментировал выход «джокеров» из состава команд-участниц розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я определился со своей позицией касательно выступления «Йокерита» в плей-офф КХЛ еще в четверг утром. Однако, в соответствии с регламентом лиги, я должен был провести переговоры с Алексеем Морозовым. Все наши мысли сейчас с жителями Украины», — цитирует специалиста официальный сайт финского клуба

Руководитель КХЛ Алексей Морозов сообщил журналистам, что в ближайшее время случится перепосев пар Западной конференции. Скорее всего, СКА сыграет в первом раунде Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо», а московский «Спартак», который должен был провести серию с «Йокеритом», сразится с минским «Динамо».

Хоккеисты тольяттинской «Лады», выступающей в Высшей хоккейной лиге, будут возвращаться с матча против ХК «Ростов» на автобусе. Это связано с решением Росавиации приостановить работу сразу нескольких аэропортов на юге России. В этот список главный авиаузел Ростова-на-Дону — Платов.

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Все новости / Спорт / «Йокерит» не примет участия в розыгрыше Кубка Гагарина 2021/2022
хоккей спорт йокерит кхл кубок гагарина
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