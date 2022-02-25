«Дали корзину печенья и бочку варенья»: Перенджиев рассказал об отношении стран Запада к Зеленскому

Доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ФАН рассказал о своем видении ситуации с отказом Запада поддержать Украину. Эксперт уверен, что во время такого серьезного противостояния главы государств не желают рисковать жизнью своих сограждан, власти пользуются выработанными установками, как вести себя по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Сейчас больше убеждаюсь, что не зря президента Украины вытащили из юмористов. В этом есть какой-то прикол. Видно, юмор присутствовал, когда выдвигали Зеленского, все-таки — черный юмор», — поделился Александр Перенджиев.

По словам политолога, западные аналитики допускали подобные действия России как ответные меры по защите Донбасса. Более того, они сами толкали Киев на боевые действия.

«Они снова ввязались в эту бойню. Снова начали убивать мирных жителей. Поэтому считаю, что эти государства не хотят защищать Украину», — добавил эксперт.

Собеседник издания провел аналогию с фильмом о Мальчише-Кибальчише, который после всех своих проделок прибегал в «буржуинам» со словами: «Я же свой, буржуинский».

«Его наградили. Дали корзину печенья, бочку варенья. И Зеленский вроде все получил. Но сейчас все разбегаются, а он — один», — поделился Перенджиев.

Публицист Армен Гаспарян в беседе с ФАН отметил, что Украину всегда бросали союзники. Он уверен, что предпосылок к тому, что Запад поддержит Украину, не было и раньше.