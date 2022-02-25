Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 16:25
16:23
Общество
Сочинские спасатели оказали помощь перевернувшемуся на каяке спортсмену
16:22
Весь мир
Фатхи Башага представит парламенту новое правительство Ливии 28 февраля
16:20
Общество
Технологический институт Чиба установил происхождение «внеземного» кинжала Тутанхамона
16:19
Происшествия
Петербуржец получил условный срок за призыв к насилию над цыганами в социальных сетях
16:17
Весь мир
Правительство Венесуэлы осудило санкции против России
16:08
Общество
Депутат Госдумы Гаврилов призвал западные страны не разрушать межпарламентские связи
16:07
Происшествия
Поход в магазин обернулся для экс-канцлера ФРГ Меркель кражей кошелька
16:07
Экономика
Россиянам объяснили, как новые санкции Запада отразятся на финансовой системе
16:07
Происшествия
Более 100 дел об участии в незаконной акции поступило в суды Петербурга
16:05
Политика
Лукашенко пообещал Путину создать безопасные условия для переговоров России и Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

«Дали корзину печенья и бочку варенья»: Перенджиев рассказал об отношении стран Запада к Зеленскому

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 15:31
Политика
«Дали корзину печенья и бочку варенья»: Перенджиев рассказал об отношении стран Запада к Зеленскому
Федеральное агентство новостей  / 

Доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ФАН рассказал о своем видении ситуации с отказом Запада поддержать Украину. Эксперт уверен, что во время такого серьезного противостояния главы государств не желают рисковать жизнью своих сограждан, власти пользуются выработанными установками, как вести себя по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Сейчас больше убеждаюсь, что не зря президента Украины вытащили из юмористов. В этом есть какой-то прикол. Видно, юмор присутствовал, когда выдвигали Зеленского, все-таки — черный юмор», — поделился Александр Перенджиев.

По словам политолога, западные аналитики допускали подобные действия России как ответные меры по защите Донбасса. Более того, они сами толкали Киев на боевые действия.

«Они снова ввязались в эту бойню. Снова начали убивать мирных жителей. Поэтому считаю, что эти государства не хотят защищать Украину», — добавил эксперт.

Собеседник издания провел аналогию с фильмом о Мальчише-Кибальчише, который после всех своих проделок прибегал в «буржуинам» со словами: «Я же свой, буржуинский».

«Его наградили. Дали корзину печенья, бочку варенья. И Зеленский вроде все получил. Но сейчас все разбегаются, а он — один», — поделился Перенджиев.

Публицист Армен Гаспарян в беседе с ФАН отметил, что Украину всегда бросали союзники. Он уверен, что предпосылок к тому, что Запад поддержит Украину, не было и раньше.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Дали корзину печенья и бочку варенья»: Перенджиев рассказал об отношении стран Запада к Зеленскому
россия донбасс украина зеленский
Комментировать