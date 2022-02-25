Правительство России поможет обездоленным и пострадавшим от кризиса

Москва, 25 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин сформулировал задачу по усилению помощи гражданам и бизнесу в условиях непростой экономической ситуации.

Как пояснил Мишустин, необходимо находить оптимальные решения для стимулирования роста экономики, чтобы поднять уровень благосостояния россиян. В контексте сотрудничества стран-членов ЕАЭС продолжится развитие общего рынка и ликвидация барьеров для четырех свобод: движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, сообщает Vologda-poisk.ru.

По признанию Мишустина, следует учитывать, что на уровень доходов граждан оказывают негативное влияние высокая инфляция и противозаконные западные санкции. Поэтому для нейтрализации этих факторов правительство России разработало программу по оказанию помощи наиболее незащищенным слоям населения и всем, кто пострадал от кризиса.

Ранее ФАН сообщал об оценке министерством экономического развития РФ динамики роста инфляции с 12 по 18 февраля. Отмечается, что уровень инфляции достиг показателя в 8,84%. По данным Федеральной службы государственной статистики, потребительские цены с 12-го по 18-е число выросли на 0,24%.