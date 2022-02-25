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«Россия войны не начинает, она их заканчивает»: депутат Госдумы о спецоперации ВС РФ
Политика
«Россия войны не начинает, она их заканчивает»: депутат Госдумы о спецоперации ВС РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Западу следует поумерить свой пыл в отношении российской спецоперации на Украине. После восьми лет бездействия международного сообщества РФ восстанавливает справедливость. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Ольга Занко.

Напомним, 24 февраля по инициативе президента была начата спецоперация ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения ЛДНР от агрессии киевских властей.

«Войны не хочет никто. Но почему никто ничего не писал так активно, когда на протяжении восьми лет стреляют и убивают в Донбассе? А там сотни тысяч наших сограждан, людей, говорящих на русском языке. А когда людей заживо сожгли в Одессе? Почему так активно никто не писал, когда НАТО продвигалась к нашим границам. Ради чего? Ради мира? Наши западные партнеры утверждают, что они хотят только мира, но назовите хотя бы одну страну, которая бы выиграла от вмешательства в ее внутренние дела США или их союзников? Эти вмешательства всегда сопровождались трагедиями и жертвами. Вспомним страшные кадры бомбардировок Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, тысячи беженцев, вынужденных бежать из родной страны», — указала парламентарий.

 Также депутат обратила внимание на то, что роль России в текущем противостоянии сводится к восстановлению мира.

«Военная операция России на Украине — это защита, защита жизней жителей ЛНР и ДНР, защита нашей безопасности. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Россия войны не начинает, она их заканчивает», — заключила Занко.

Отметим, что сегодня с резкой критикой Запада в контексте текущих событий также выступил и глава СВР Сергей Нарышкин.

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