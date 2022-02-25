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Спецкор Сладков в Донбассе

Минсельхоз указал на отсутствие зависимости России от импортных товаров

Общество
Минсельхоз указал на отсутствие зависимости России от импортных товаров
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 25 февраля. Внутренний рынок Российской Федерации надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. В том числе зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Значительную часть внутреннего потребления обеспечивает собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов.

«Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков», — заявили в Минсельхозе России.

Обострение ситуации в Донбассе может привести к росту стоимости продуктов во всем мире. Это связано с тем, что импортерам придется искать новые пути доставки товаров из-за конфликта на Украине и возможных санкций против РФ, сообщает Forbes со ссылкой на Reuters.

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