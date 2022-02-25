Лавров фразой об Украине поставил на место журналиста американского CNN

Москва, 25 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров одной фразой заставил замолчать журналиста американского телеканала CNN. Инцидент произошел во время выступления главы российского МИД по ситуации на Украине.

Журналист неуважительно себя повел и не давал Лаврову ответить на вопрос другого корресподента, поэтому руководитель внешнеполитического ведомства обратился к нему сам.

«Мэтью, можете помолчать, я Вас очень прошу. Слово предоставили не Вам. Если Вы находитесь на Украине и Вам там манеры испортили, мы здесь не при чем» — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее Лавров упрекнул украинского президента Владимира Зеленского во лжи после слов о готовности обсудить с Россией нейтральный статус.