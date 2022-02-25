Поток беженцев направился с Украины в Германию

Берлин, 25 февраля. МИД Германии сообщил, что с Украины на территорию ФРГ хлынул поток беженцев. В настоящее время власти «наблюдают» за ситуацией.

Российские регионы также принимают украинских беженцев. МИД ФРГ заявил о потоке людей с территории Украины 25 февраля. Украинцы массово начали покидать страну после начала спецоперации по освобождению Донбасса.

Президент России Владимир Путин накануне в обращении к гражданам страны сообщил, что иного выбора просто не было. Минобороны РФ не наносит никаких ударов по мирному населению. Российский лидер попросил украинских военнослужащих сложить оружие и вернуться домой к детям, женам, родителям.

Через день после начала спецоперации в Донбассе, жители Украины поняли, как на самом деле к ним относится Запад. Мирное население также заявило в соцсетях, что разочаровано в президенте Владимире Зеленском.