Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 14:58
14:57
Общество
Эстония прекратила вещание восьми российских телеканалов
14:57
Шоу-бизнес
Телеведущий Маркони рассказал, как сбросил 12 кг на проекте «Танцы со звездами»
14:54
Общество
Киевские храмы открывают подвалы для укрытия граждан в случае опасности
14:54
Происшествия
Неизвестный избил российского дипломата недалеко от здания посольства в Литве
14:52
Происшествия
ФСБ выявила хищение 40 млн рублей у Смоленского авиационного завода
14:51
Общество
«Почта России» временно прекратила прием денежных переводов на Украину
14:50
Политика
«Дали корзину печенья и бочку варенья»: Перенджиев рассказал об отношении стран Запада к Зеленскому
14:50
Весь мир
Болсонару напомнил вице-президенту Моурану, кто президент Бразилии
14:48
Армия
Бойцы ВСУ сбили над Киевом свой собственный Су-27 из-за ошибки украинских систем ПВО
14:45
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева рассказала, как взбунтовалась против свекрови
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Поток беженцев направился с Украины в Германию

Политика
Поток беженцев направился с Украины в Германию
Global Look Press  /  Andrey Pronin

Берлин, 25 февраля. МИД Германии сообщил, что с Украины на территорию ФРГ хлынул поток беженцев. В настоящее время власти «наблюдают» за ситуацией.

Российские регионы также принимают украинских беженцев. МИД ФРГ заявил о потоке людей с территории Украины 25 февраля. Украинцы массово начали покидать страну после начала спецоперации по освобождению Донбасса.

Президент России Владимир Путин накануне в обращении к гражданам страны сообщил, что иного выбора просто не было. Минобороны РФ не наносит никаких ударов по мирному населению. Российский лидер попросил украинских военнослужащих сложить оружие и вернуться домой к детям, женам, родителям.

Через день после начала спецоперации в Донбассе, жители Украины поняли, как на самом деле к ним относится Запад. Мирное население также заявило в соцсетях, что разочаровано в президенте Владимире Зеленском.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Поток беженцев направился с Украины в Германию
украина беженцы донбасс германия
Комментировать