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Неизвестный самолет вылетел из киевского аэропорта на фоне сообщений о пропаже Зеленского

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Политика
Неизвестный самолет вылетел из киевского аэропорта на фоне сообщений о пропаже Зеленского
wikipedia.org  /  Jozef Tóth/CC BY-SA 3.0

Киев, 25 февраля. Самолет вылетел из киевского аэропорта Жуляны 25 февраля. Рейс совершается на фоне сообщений о пропаже президента Украины Владимира Зеленского.

В офисе Зеленского уточняли, что воздушное пространство над Украиной закрыто. Несмотря на это, из столичного аэропорта вылетел неизвестный самолет.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги не смог связаться с Зеленским. Они договорились о переговорах на 11:30 по Москве. Однако глава украинского государства не вышел на связь. Как уточнил Драги, Зеленский был недоступен.

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