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Сдавшийся в плен украинский гранатометчик сообщил об американских инструкторах в Донбассе

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 16:09
Армия
Сдавшийся в плен украинский гранатометчик сообщил об американских инструкторах в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Обучение бойцов батальона «Айдар» на Украине проводили военные инструкторы из Америки и Польши. Об этом сообщил сдавшийся в плен гранатометчик 53-й бригады. При себе у него находились сертификаты о прохождении подготовки, в том числе от батальона «Айдар».

Военнослужащий рассказал о том, как в свое время оказался в рядах Вооруженных сил Украины.

«Я пошел в 53-ю бригаду для того, чтобы проще устроиться на работу после армии. […] Я служил в 59-й бригаде. После этого два месяца посидел дома и пошел 53-ю бригаду. Надеялся, что буду в штабе», — сказал сдавшийся в плен.

Кроме того, гранатометчик указал, кто конкретно занимался их боевой подготовкой.

«Инструкторами были трое американцев. Одного звали Джордж. Поляки приезжали», — сообщил солдат.

Сдавшийся в плен украинский гранатометчик сообщил об американских военных инструкторах
Федеральное агентство новостей /

Он также рассказал о том, что командиры не сообщали им актуальные новости за последние несколько дней. Бойцы не знали, что Вооруженные силы РФ проводят на Украине спецоперацию. Единственное, что они получили от своего руководства, — приказ держаться до последнего.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина оказалась в геополитическом одиночестве. По мнению собеседника, Запад указал Киеву на его истинное место.

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