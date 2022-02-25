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Свыше 50 молодых семей улучшат жилищные условия в Челябинске
Экономика
Свыше 50 молодых семей улучшат жилищные условия в Челябинске
Федеральное агентство новостей  / 

Челябинск, 25 февраля. Мэр южноуральской столицы Наталья Котова вручила молодым семьям свидетельства на получение соцвыплаты, которую можно вложить в покупку жилья или в строительство своего дома.

В Челябинске с 2004 года действует подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Челябинске». За это время субсидию получили около тысячи семей, пишет сетевое издание «Вечерний Челябинск». Размер субсидии напрямую зависит от количества членов семьи: чем больше детей, тем значительней сумма. Как сказали в пресс-службе администрации, семейная пара, у которой еще нет детей, получит около 460 тысяч рублей, а самая многочисленная семья, где воспитывают пятерых детей, — почти миллион 600 тысяч рублей.

Срок действия свидетельства ограничен семью месяцами. Право на улучшение жилищных условий с использованием соцвыплаты или другой формы господдержки за счет средств федерального, областного, городского бюджетов в рамках данной подпрограммы дается только один раз. Деньги можно направить также и на погашение ипотеки.

Ранее ФАН сообщал, что субсидии на оплату ЖКУ могут получить миллионы семей в России. Такую информацию предоставил Институт экономики Москвы.

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