Санкт-Петербург, 25 февраля. Народу Украины еще много лет назад объяснили, что есть только две точки зрения: одна — киевского руководства, вторая — неправильная. Об этом напомнил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Политолог ответил на вопросы журналистов в эфире медиацентра «Патриот». Журналисты попросили его объяснить, почему с 2014 года в Киеве не прошла ни одна антивоенная демонстрация. Сейчас в столице наблюдается напряженная обстановка, полиция перешла на усиленный режим работы, информирует издание «Профиль».

«Потому что еще при (бывшем исполняющем обязанности президента Украины Александре. — Прим. ФАН) Турчинове было достаточно внятно объяснено украинскому народу, что существуют две точки зрения. Одна точка зрения — Турчиного, Порошенко, Зеленского, ну, нюансы, конечно, есть, но в общем это одна и та же точка зрения, а вторая — неправильная, а за нее в лучшем случае — комфортабельная тюрьма, в худшем случае — яма на окраине Киева. Ну люди определенный инстинкт самосохранения имеют, и я не могу их за это осуждать», — объяснил на пальцах Межевич.

Ранее президент Украины заявил о необходимости вести диалог с Россией. Он добавил, что готов обсудить нейтральный статус своего государства.