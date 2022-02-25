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Министр нефти Ливии призвал экс-премьера Дбейбу не разжигать конфликт в стране

Весь мир
Министр нефти Ливии призвал экс-премьера Дбейбу не разжигать конфликт в стране
facebook.com  /  Ministry of Oil &amp; Gas

Триполи, 25 февраля. Руководитель министерства нефти и газа нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммад Аун выразил надежду, что бывший премьер-министр Абд аль-Хамид Дбейба не станет разжигать вооруженную эскалацию на фоне утверждения нового кабмина.

В интервью агентству Bloomberg он отметил, что Фатхи Башагу на пост главы исполнительной власти избрала Палата представителей, являющаяся на данный момент единственным законным органом североафриканской страны. Чиновник призвал Дбейбу принять свершившийся факт и не пытаться дестабилизировать обстановку, чтобы сохранить бразды правления.

Мухаммад Аун добавил, что производство нефти в настоящее время составляет 1,2 млн баррелей в сутки. Власти прилагают усилия, чтобы увеличить показатель до 1,5 млн.

По его словам, министерство призывает иностранные компании инвестировать в страну. Экономическая ситуация должна улучшиться к 2050 году.

Министр нефти Ливии призвал экс-премьера Дбейбу не разжигать конфликт в стране
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

На днях Абд аль-Хамид Дбейба объявил о создании военизированной группировки под названием «Силы в поддержку конституции и выборов». Новое объединение отвергает недавние решения Палаты представителей и Высшего государственного совета (ВГС), включая избрание премьер-министра и внесение поправок в основные законы.

Между тем срок полномочий ПНЕ истек еще в конце декабря прошлого года. Однако его глава продолжает борьбу за власть, в том числе незаконными методами. После утверждения 10 февраля парламентом Фатхи Башаги в качестве руководителя кабмина Дбейба пытался подкупить вооруженные формирования Мисураты, чтобы заручиться их поддержкой.

Преступления экс-премьера не ограничиваются стремлением прибегнуть к насилию и развязать очередную эскалацию. Он не раз попадался на фальсификации документов, а контроль над ливийскими инвестиционными проектами позволил ему самовольно управлять нефтяными доходами государства, используя незаконные коррупционные схемы.

 

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